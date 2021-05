O atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva foi retomado na noite deste domingo (30) após reparos na unidade provocados pelo incêndio que atingiu a ala Covid do local na sexta-feira (28) e matou quatro pessoas. A reabertura foi informada pela Secretaria Municipal de Aracaju (SMS).

Foram retomados os atendimentos clínicos, cirúrgicos, ortopédicos e de Covid-19. Na área exclusiva para pacientes desta última, o atendimento será retomado no container que foi realocado para a área do fundo da unidade e terá estabilização com cinco leitos, enfermaria com nove leitos e área de observação.