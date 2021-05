Em sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança venceu o Cruzeiro por 3 a 1, na Arena Batistão, em jogo disputado no último sábado, 29. Esta foi a primeira partida comandada pelo novo técnico, Rodrigo Santana.

O Dragão começou ganhando aos 32′. Neto Berola sofreu pênalti, cobrou e converteu para o time azulino. Ainda na primeira etapa, a equipe mineira teve dois expulsos. O volante Adriano e o goleiro Fábio receberam o segundo cartão amarelo e deixaram os proletários em vantagem em campo.

Apesar das expulsões, o Cruzeiro chegou ao empate aos 10′ da segunda etapa com gol de cabeça de Bissoli. O Confiança voltou a desempatar a partida aos 26′ com Crisitiano. Aos 34′, foi a vez de Daniel Penha balançar as redes mais uma vez para o Dragão e dar números finais ao confronto.

Com o resultado, o Confiança iniciou a campanha na liderança da Série B. O time volta a jogar na próxima sexta-feira, 04, quando enfrenta o Goiás.