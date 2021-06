Em ações policiais ocorridas na última segunda, 31, e nesta terça-feira, 1º, agentes da Delegacia Regional de Lagarto e policiais militares de Salgado prenderam um homem e uma mulher, com 26 e 31 anos de idade, respectivamente, em cumprimento a mandados de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Lagarto. Eles são investigados pela prática de roubo.

A primeira detenção, realizada por policiais militares de Salgado, ocorreu naquele município, quando a mulher estava viajando em um micro-ônibus com destino a Lagarto. Já a segunda detenção ocorreu em Nossa Senhora do Socorro, em uma operação policial deflagrada por agentes da Delegacia Regional de Lagarto na manhã desta terça-feira.

Segundo a delegada regional de Lagarto, Michele Araújo, os suspeitos, que são um casal, são investigados por roubos. “No dia 12 de maio houve um roubo de um veículo Fiat Siena, branco, no povoado Colônia Treze. Após a subtração do veículo, foram desencadeados outros roubos utilizando o veículo, o qual, posteriormente, foi recuperado por policiais militares de Lagarto”, explicou.

“Com as investigações, foi possível identificar a autoria dos crimes e, atendendo à representação da Polícia Civil, a Justiça decretou a prisão preventiva do casal”, acrescentou a delegada regional Michele Araújo. O inquérito policial está em fase de conclusão e os suspeitos permanecem presos preventivamente, encontrando-se à disposição da Justiça.