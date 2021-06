Nesta segunda, o governo do Acre informou ao Supremo que também iria aderir ao pedido.

No documento, eles argumentam que permitir a convocação de governadores pelas CPIs do Congresso significa autorizar uma nova hipótese de intervenção federal, não prevista expressamente na Constituição.

“Uma vez permitida a convocação de governadores em CPIs no âmbito do Congresso Nacional, estar-se-ia autorizando uma nova hipótese de intervenção federal no âmbito das gestões administrativas estaduais. Como não há qualquer dispositivo constitucional que autorize a intervenção federal por meio do Poder Legislativo, tal hipótese deve ser rechaçada”, afirmam.

Articulação

A convocação de governadores é uma reivindicação dos senadores da CPI aliados do Palácio do Planalto. Dizem que o colegiado deve investigar supostos casos de corrupção nos estados envolvendo recursos federais para combate à pandemia.

Conforme a colunista do G1 Ana Flor, a estratégia ao convocar os governadores, contudo, foi desmontar o argumento dos governistas de que a CPI mira somente o Planlato.

Até o momento, a CPI aprovou a convocação dos seguintes governadores:

Wilson Lima (Amazonas);

Ibaneis Rocha (Distrito Federal);

Waldez Góes (Amapá);

Helder Barbalho (Pará);

Marcos Rocha (Rondônia);

Antônio Denarium (Roraima);

Carlos Moisés (Santa Catarina);

Mauro Carlesse (Tocantins);

Wellington Dias (Piauí).