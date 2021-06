Este mês de maio se tornou o mais letal da pandemia da Covid-19 em Sergipe. O estado registrou o novo recorde mensal de óbitos, fechando o mês com 817 mortes. O recorde anterior tinha sido o mês de abril deste ano, com 773 vidas perdidas para a doença.

O quinto mês do ano soma 44 óbitos a mais em relação ao mês anterior. Para o professor de Imunologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Diego Moura Tanajura, esse cenário epidemiológico comprova a característica mais duradoura da segunda onda da pandemia, em consequência da relação entre o comportamento de risco das pessoas, a chegada de novas variantes, e o estágio do processo de vacinação.

“A segunda onda, que está sendo mais duradoura e letal, pode ser explicada pelo comportamento de risco da população, no qual boa parte perdeu o ‘medo’ do vírus no momento mais crítico da pandemia, relaxando nas medidas de cuidado; a falta de políticas públicas organizadas e centralizadas de combate ao vírus por meio do Ministério da Saúde, o surgimento de novas variantes, como a P.1, que chega a ser 2.4 vezes mais transmissível; e o processo lento de vacinação que ocorre no nosso país”, disse.

O professor destacou ainda que esse cenário epidemiológico comprova a característica mais duradoura da segunda onda da contaminação, em consequência da relação entre o comportamento de risco da população, a circulação de novas variantes, e o estágio do processo de vacinação.

Desde o início da pandemia, são 236.905 casos registrados e 5.091 mortes causadas pelo novo coronavírus.

Medidas restritivas

Para conter o avanço da pandemia em Sergipe, o governo do Estado vem publicando alguns decretos com uma série de medidas restritivas devido o aumento no número de casos, óbitos e internações por Covid-19.