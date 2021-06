Os pesquisadores alertam que, para alcançar uma autorização e produção em massa, é preciso apostar em novas fontes de financiamento.

“Houve um corte do Governo Federal no orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia em geral. Até o momento, o projeto não foi afetado por esse corte. O valor maior, que é o de R$300 milhões, é referente a fase três. A gente ainda precisa trabalhar isso com o governo para ver como o ministério vai recompor essa verba”, explica a CEO da Farmacore Biotecnologia, Helena Faccioli.