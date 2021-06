Tem início na próxima quarta-feira (2) e segue até o dia 10 de junho uma série de atividades culturais virtuais oferecidas pelo Sesc Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A programação conta com exibição de documentários, podcasts e performances.

Na quarta (2), às 18h, haverá exibição, de mini documentários sobre o Circuito Sesc de Formação Audiovisual e a Mostra Sesc de Cinema 2019. No dia seguinte, a partir das 9h será lançado o episódio 09 do podcast “Mídias à Margem”, no canal do Sesc Pernambuco no Spotfy. O episódio aborda o trabalho do Banco de Alimentos da unidade do Sesc Petrolina.

A programação continua no dia 8 de junho, às 19h com a live “Diálogos Emergentes: A Produção de Podcast Independente no Interior do Estado”, com Deixe de Pantim. No dia 9, a partir das 18h, haverá exibição de vídeos performances “Narrativas Imaginadas para Futuros Possíveis”.

No dia 10, às 9h será realizado o lançamento do podcast “Vale 1 Conto”, no Spotify do Sesc Pernambuco. O podcast de ficção foi produzido pelo Mídia Jovem que explora as possibilidades de construção artística através do som.