A plataforma continuará oferecendo 15 GB grátis e 2 GB adicionais para usuários que realizaram uma verificação de segurança. No entanto, mais arquivos serão considerados neste limite.

Fim do armazenamento ilimitado

No Google Fotos, é possível armazenar arquivos de duas formas: em qualidade original, que salva fotos e vídeos na resolução com que foram feitos, e em alta definição, que, apesar do nome, reduz levemente a qualidade dos arquivos para eles ficarem mais leves.

A plataforma já contabiliza no limite de cada usuário o espaço ocupado por fotos e vídeos em qualidade original. Os arquivos em alta definição salvos a partir desta terça-feira (1º) também serão considerados – os que foram armazenados anteriormente seguem sem contar para o limite.

Segundo o Google, a maioria dos usuários não será afetada pela mudança no curto prazo. A empresa afirma que, pelo ritmo atual de armazenamento, 80% dos usuários poderão manter o plano gratuito nos próximos três anos.

Quanto custa o plano pago?

O espaço gratuito oferecido para o Google Fotos também serve para armazenar informações do Gmail e do Google Drive. Os usuários que ultrapassam este limite e desejam permanecer no serviço do Google precisam assinar o plano pago do serviço.

Os preços do Google Fotos variam de R$ 6,99 mensais (100 GB) e R$ 34,99 mensais (2 TB).

Além dele, outros serviços de armazenamento oferecem planos gratuitos e, depois de um certo consumo, exigem a adoção de assinaturas.

O OneDrive, da Microsoft, oferece 5 GB grátis e tem planos pagos de R$ 9 mensais (100 GB) a R$ 35 mensais (6 TB), no plano familiar.

O iCloud, da Apple, também libera 5 GB gratuitos. Os planos pagos do serviço ficam entre R$ 3,50 por mês (50 GB) e R$ 34,90 por mês (2 TB).

Como liberar espaço no Google Fotos

Em alguns casos, para se manter dentro do limite gratuito e não precisar do plano pago do Google Fotos, será preciso apagar alguns arquivos da conta.

Uma das alternativas é excluir fotos e vídeos manualmente, analisando tudo o que está armazenado na conta. Outra opção é usar um recurso oferecido pelo aplicativo. Veja como liberar espaço da sua conta no Google Fotos:

Na tela inicial do aplicativo no Android ou iOS, toque em sua foto de perfil; Selecione o item “Armazenamento da conta”; Busque a seção “Analisar e excluir”; Acesse uma das categorias e exclua as imagens desejadas.