Na manhã desta terça-feira, 1º de junho, motoristas do aplicativo Uber que atuam em Lagarto paralisaram suas atividades. A ação teve o objetivo de repudiar críticas feitas à categoria pelas redes sociais e solicitar da Secretaria Municipal de Saúde a vacinação contra o novo Coronavírus (Covid-19) dos que fazem o transporte de pessoas por intermédio de aplicativos. O ato se concentrou na Praça do Tanque Grande, no centro da cidade.

O repúdio foi motivado por uma publicação feita nas redes sociais, dando conta que os motoristas do mencionado aplicativo estavam doando para se próprio o troco ou os créditos que deveriam ser devolvidos aos usuários. Em resposta, a categoria informou que esta não é uma prática comum em Lagarto, já que “a maioria dos motoristas são profissionais e pais de família que estão na luta diária pelo pão de cada dia”.

Sobre o apelo pelas vacinas, os motoristas alegam que estão prestando um serviço que se tornou essencial e que muitos, em Lagarto, têm transportado diversas pessoas com suspeita e sintomas de Covid-19 para a Clínica José Antônio Maroto, referência no atendimento a pacientes com sintomas gripais no município.

“A Uber está lutando junto ao Ministério da Saúde para vacinar os motoristas. Ontem mesmo um colega pegou uma pessoa que estava passando muito mal e levou para o Maroto, o que fez ter que higienizar o carro duas vezes. Então nós estamos prestando um serviço que se tornou essencial e, no entanto, seguimos expostos ao vírus, bem como nossas famílias e passageiros”, acrescentou o motorista Aldo Cruz.

O que diz a SMS de Lagarto

Diante da situação, o Portal Lagartense entrevistou o Gerente de Imunização e Rede de Frios da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, Carlos Carvalho. Na oportunidade, ele afirmou que não há previsão para o início da vacinação dos motoristas de aplicativo, porque não há nenhum indicativo neste sentido no Informe Técnico da Campanha Nacional de Vacinação contra o Coronavírus. Segundo ele, os grupos previstos para a vacinação são os caminhoneiros, trabalhadores industriais e de instituições de ensino superior.

“No Informe Técnico da Campanha, eles colocaram os trabalhadores do transporte coletivo de passageiros rodoviário, urbano e de longo curso, mas isso não inclui nem os taxistas e nem os motoristas de aplicativo. Mesmo assim, sensível a esta situação e entendendo todos os riscos que eles estão passando, estamos em conversas com a Secretaria de Estado da Saúde para avaliarmos a possibilidade de ampliações, porque o Município não tem autonomia para definir o grupo prioritário que será vacinado. Quem define é a Secretaria de Estado da Saúde”, argumentou.