No próximo dia 19 de junho, o Coletivo de Artes Integradas 7 Panos realizará uma leilão virtual, visando angariar recursos para concluir a construção de um espaço cultural no município de Lagarto.

Segundo a organização, por conta da pandemia de Covid-19, o leilão será realizado de maneira virtual e transmitido através do canal do artista lagartense Lello Araújo, no Youtube, a partir das 19h.

Para a ação são esperadas a participação de alguns artistas lagartenses, bem como a venda de uma pintura feita pelo lagartense Lello Araújo e autografada pelo atleta Diego Costa.