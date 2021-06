Uma das prioridades é quem tem a partir de 18 anos e vive com HIV. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde esse público tem o direito de ter a privacidade preservada solicitando uma declaração de encaminhamento na condição de imunossuprimido.

Orienta-se ainda que sejam utilizadas uma das seguintes formas de comprovação: relatório timbrado fornecido pelo Ministério da Saúde e com carimbo do serviço de saúde, ou formulário de dispensação de terapia antirretroviral ou receita médica, ou relatório médico contendo Código Internacional de Doenças (CID-10). As pessoas que se encaixam no grupo podem requerer uma declaração em uma unidade básica de saúde em que possua vínculo ou esteja sendo acompanhada, ou indo até o Cemar Siqueira Campos.