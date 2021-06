O laudo cadavérico de Vitor da Silva Santos, um menino negro de 11 anos, morto no fim de maio no Bairro Olaria, em Canindé do São Francisco, no Sertão sergipano, durante uma ação da Polícia Militar, apontou que o tiro foi nas costas, na região lombar esquerda. O documento foi divulgado pelo Ministério Público do estado, que acompanha o caso.