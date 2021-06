Em meio a Semana do Meio Ambiente, a Cooperativa de Catadores de Riachão do Dantas recebeu novos equipamentos que foram doados à Prefeitura Municipal pelo Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro-Sul Sergipano (CONSCENSUL).

Entre os materiais cedidos à Cooperativa de Catadores de Riachão do Dantas estão: 01 Ecobikee, 02 PEV’S que são pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis e Caixas coletadores de Papéis. Estes mesmos itens são utilizados pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Município de Lagarto (COOPCAL).

Os equipamentos foram repassados pela gestão municipal aos catadores na última quarta-feira, 2. Segundo o Município, os itens servirão para a implantação da Agenda Ambiental para a administração pública, conhecida como A3P.

Segundo a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), a A3P tem o objetivo de “reduzir os gastos relacionados ao uso desnecessário de água, energia, equipamentos de trabalho, como também, o controle e monitoramento via Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de todo o material que será recolhido e levado ao Galpão de Triagem, realizando assim, a destinação correta dos resíduos sólidos gerados no ambiente público de trabalho”.