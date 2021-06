Já tem máquinas e homens trabalhando a todo vapor no Mercado Municipal de Simão Dias, Território Centro Sul do estado. A reforma, autorizada na última semana pelo governador Belivaldo Chagas, teve início com a derrubada de algumas paredes e retirada de entulhos e prossegue com o cronograma. Depois de reformado, o local passará a contar com acessibilidade e 249 espaços para comercialização de produtos.

1 de 3

Segundo o Governo de Sergipe, foi com o objetivo de estimular a economia da região e levar mais desenvolvimento ao município de Simão Dias, além de oferecer melhor segurança e higiene aos produtos que a obra foi pensada pelo Estado, que investiu R$ 10.284.610,99 na empreitada que será executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs)

O Governo do Estado também informou que a obra compreende a execução de serviços de fundações; Instalações Hidrossanitário, Elétrica e SPDA; Gás e Incêndio; drenagem; Restauração de toda a cobertura existente; Recuperação e pintura total da estrutura metálica; Execução de câmara fria; Sistema de reuso de água de chuva; sistema de combate a incêndio e pânico; Sistema de alarme e CFTV para vigilância interna e externa do mercado. “A reforma do mercado ainda contará com acessibilidade e construções de novos boxes: 122 boxes de bovinos, 24 boxes de frangos, 15 boxes de suínos, 06 boxes de ovinos, 50 boxes de grãos, 13 boxes de miúdos e 19 lanchonetes, totalizando 249 boxes”, detalhou.

Já o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, disse que as melhorias proporcionarão melhores condições de higiene ao ambiente. “É uma obra que vai ser uma reforma em toda sua estrutura, desde a parte de fundação, até a parte de mesoestrutura e superestrutura. Nós teremos, também, SPDA que é o Sistema de Provisionamento para Descargas Atmosféricas, teremos climatização, câmara frigorífica, então é uma obra de um potencial muito grande para essa região. É mais uma obra que faz parte do programa Avança Sergipe, fazendo com que haja emprego e renda para a população”, explicou.