Com o objetivo de frear o avanço do novo coronavírus (Covid-19) no município, o prefeito de Salgado, Givanildo Costa (PT), resolveu endurecer as medidas restritivas. Dentre as medidas tomadas está o lockdown nos três últimos fins de semana do mês de junho, ou seja, dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27, permitindo somente o funcionamento dos serviços essenciais.

Além dessas medidas, foi decretado a manutenção do toque de recolher, das 20h às 5h; a mudança da feira livre dos sábados paras as três sextas-feiras dos dias 11, 18 e 25 de junho; a proibição do funcionamento do comércio de Salgado nos três últimos finais de semana de junho, bem como a abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, sendo permitido apenas o serviço de delivery.

Apesar das medidas, para este final de semana, está permitido, em caráter excepcional, o funcionamento do comércio até às 14h do próximo sábado, 05; e o funcionamento do comércio do povoado Água Fria no próximo domingo, 06, até às 10h. Nas duas situações, bares, restaurantes e similares deverão estar fechados, sendo permitido apenas o serviço de delivery.

Em nota, a Prefeitura de Salgado informou que as medidas foram tomadas após uma reunião do prefeito Givanildo Costa com o Comitê de Enfrentamento da Covid-19. “Necessitamos adotar medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid-19 e salvar a vida dos salgadenses”, justificou a gestão salgadense.