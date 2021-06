Na noite da última quarta-feira, 2, um acidente ocorreu em um posto de combustível situado no município de Estância. É que lá, um veículo explodiu enquanto era realizado o seu abastecimento com Gás Natural Veicular (GNV).

Com a explosão, a traseira do veículo, onde estava instalada o cilindro de armazenamento do GNV, ficou completamente destruído, enquanto partes do estabelecimento ficaram espalhados pelo chão.

Apesar do prejuízo material provocado pela explosão, felizmente, ninguém ficou ferido. O último acidente deste tipo no estado ocorreu em 2018, em Aracaju. Lá, o motorista teve uma das mãos mutilada.