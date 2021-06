Nas primeiras horas da noite desta quinta-feira, 03, o Guarda Municipal de Lagarto Carlisson de Menezes Santos morreu vítima de um acidente registrado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, nas proximidades do destacamento do Corpo de Bombeiros e do trevo de acesso à Barragem Dionísio de Araújo Machado, em Lagarto.

Segundo informações, o GM Menezes seguia em uma motocicleta Yamaha MT-07 no sentido à cidade de Lagarto, quando perdeu o controle do veículo e acabou se chocando com a cerca. “Ele não aparentou estar muito ferido, então liguei para o Samu várias vezes e não consegui. Mas depois liguei para a polícia e o resgate chegou”, contou o cidadão que viu todo o ocorrido.

Após o ocorrido, o 7º Batalhão de Polícia Militar confirmou a morte do GM Carlisson de Menezes Santos. Ele ingressou na Guarda Municipal de Lagarto em dezembro de 2012, e sua passagem enluteceu todos os que o conheceram, bem como aqueles que fazem a segurança pública de Lagarto.