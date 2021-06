Por volta das 02h da última quinta-feira, 03, um princípio de incêndio foi registrado no Lojão de Caruaru, situado na Rodovia Antônio Martins de Menezes, em frente a Igreja Matriz de Santa Luzia, no povoado Colônia 13, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o Corpo de Bombeiros foi solicitado após uma guarnição da PM ser acionada por populares, que davam conta de barulhos vindo da parte de cima da loja.

“Ao chegar, a guarnição percebeu a grande quantidade de fumaça saindo pelas frestas do portão e que alguns populares, bem como a proprietária já se encontravam no local tentando apagar o fogo. Então foi solicitado a presença do Corpo de Bombeiros que, momentos após chegarem, conseguiram controlar o fogo”, relatou o 7ºBPM.

O incêndio gerou apenas danos materiais.

Vale lembrar que esse foi o segundo incêndio registrado em uma loja no município de Lagarto. O primeiro caso do ano ocorreu no último mês de maio, nas proximidades do Mercado Municipal José Corrêa Sobrinho, situado no centro comercial da cidade.