Informações do Centro de Meteorologia de Sergipe indicam que devido a proximidade da estação de inverno, que terá início às 00h32 do próximo dia 21 de junho, a ocorrência de precipitações e tempo nublado e diminuição da temperatura será frequente em todos os territórios, durante as manhãs e tardes, e ainda distribuídas durante a madrugada.

E os efeitos deste período de transição já estão sendo sentidos em todo o estado. Tanto é que para a sexta-feira, 04, a previsão é de que o tempo permaneça similar aos primeiros dias de junho, porém em todo o estado.

“As temperaturas serão mais baixas em Aracaju (22º), em alguns municípios do Alto Sertão (20º), e nos municípios do Território Agreste Central, onde em alguns deles, os termômetros registrarão 18º”, detalhou o Centro de Meteorologia de Sergipe.