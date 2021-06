O boletim epidemiológico expedido pela Secretaria de Estado da Saúde na última quinta-feira, 03, trouxe um dado alarmante: Sergipe dispõe de apenas três leitos públicos de UTI para tratar pacientes infectados pelo novo Coronavírus (Covid-19).

Segundo o boletim, não há leitos públicos de UTI disponíveis em 12 hospitais, dentre os quais estão o Hospital Universitário de Lagarto e o Hospital Nossa Senhora da Conceição. As três vagas ainda disponíveis estão no Hospital de Urgência Gov. João Alves Filho.

Apesar da informação divulgada pela SES, um médico informou que não há leitos públicos de UTI disponíveis em Sergipe, já que há fila de até 10 pacientes em estado complicado da doença, para ocupar leitos, que estão com dificuldade para serem desocupados. A situação foi confidenciada ao jornalista Diógenes Braynner.

Segundo o comunicador, na rede privada o cenário é o mesmo, com crescimento diário de pessoas que adquirirem a doença e que precisam de leitos. “Um dos médicos da direção de um hospital particular em Aracaju disse que “todo dia é uma agonia, com a chegada de afetados pela Covid, que não tem condições de interná-los””, escreveu Braynner.

Já o médico explicou que as variantes do vírus em Sergipe vêm provocando um grande número de afetados, principalmente de idade entre 35 e 50 anos, o que é preocupante. Segundo ele, os idosos estão se contaminando em menor proporção, em razão da vacina e porque a “maioria segue as orientações sanitárias”, acrescentando que os “jovens são mais relaxados em relação à doença e passaram a ser infectados em excesso, o que é muito preocupante”.

Quanto a problema da ocupação total de leitos de UTI o médico deu uma explicação que pareceu macabra, mas era real: “os idosos ocupavam esses leitos com maior brevidade porque vinham a óbito mas rápido. Os jovens são resistentes e demoram muito a esvaziar a UTI, o que provoca a difícil reocupação, porque são resistentes e mais adaptáveis aos procedimentos para tratamento”, disse e concluiu: “a situação se agrava em Sergipe com referência à ocupações.

Óbitos em Lagarto e Tobias Barreto

O boletim ainda informou que, ontem, 03, Sergipe registrou mais 22 mortes, dentre as quais estão duas mulheres de 68 e 50 anos, de Tobias Barreto; e um homem de 44 anos, de Lagarto e que não possuía comorbidades descritas.