Com vagas em todos os eixos do Senac, como Gestão e Negócios, Saúde e Lazer, Comunicação, Hospitalidade e Lazer, Gastronomia, TI, Beleza, entre outros, há uma infinidade de oportunidades nos Centros de Formação Profissional (CFP) de Aracaju e Nossa Senhora da Glória, além da Empresa Pedagógica de Hotelaria (EPH) e do Senac Bistrô Cacique Chá, situados na capital sergipana. As vagas são para preenchimento imediato e para cadastro de reserva.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, disse que o processo seletivo é uma maneira de promover oportunidades para as pessoas ingressarem no corpo funcional do Senac. “Fazer mais um processo seletivo é muito importante para o Senac, que renova suas capacidades educacional, administrativa e gerencial, com os novos profissionais que participarão do certame e conquistarão seu novo posto de trabalho. Temos, como maior e mais antiga escola profissionalizante de Sergipe, a missão de estar sempre renovados e atualizados diante das tendências de mercado. Com a composição do quadro funcional por meio do processo seletivo, além de renovar nossa filosofia de trabalho, melhoramos nossa qualidade em todos os aspectos”, afirmou.

A taxa de inscrição para o Processo Seletivo é de R$ 30,00 para o ensino fundamental, R$ 40,00 para o ensino médio, R$ 50,00 para o ensino médio/técnico e de R$ 60,00 para o ensino superior. Quanto às avaliações, estas serão divididas em duas etapas: a primeira será a Avaliação Curricular e Documental, no dia 30/06 às 18h, seguida da Avaliação de Conhecimentos no dia 11/07 (para os cargos de Ensino Médio, Técnico e Superior).