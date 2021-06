De fevereiro a março deste ano, o número de pessoas internadas em Sergipe, seja em enfermarias ou Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), chegou ao patamar de 800 pacientes, ultrapassando o pico da primeira onda, que foi em julho, quando 764 pessoas estavam internadas com a Covid-19. Na quarta-feira (2), o estado registrou recorde de ocupação, com 868 pacientes internados com o novo coronavírus.