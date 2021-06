De acordo com a assessoria do ex-parlamentar, ele sentiu um mal estar na última sexta-feira (28) e, diante dos sintomas, fez o teste e o resultado foi positivo para o novo coronavírus.

Ainda segundo a assessoria, Eduardo teve uma queda no nível e saturação e persistências de alguns sintomas, o que fizeram com que ele, e seu médico, decidirem pela internação no hospital para melhor acompanhamento e evolução clínica.