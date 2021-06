Aconteceu, entre os dias 13 e 26 de maio, o “Encontro Pedagógico com gestores 2021 das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Lagarto”. A iniciativa, realizada pelo setor pedagógico da Secretaria da Educação, teve como objetivo ouvir as necessidades, traçar metas para o ano letivo de 2021, bem como discutir as ações desenvolvidas durante o ano letivo de 2020.

Os encontros aconteceram em seis momentos para poder atender todas as regiões educacionais e contou a presença do secretário da Educação, professor Magson Almeida em todos eles.

Para a coordenadora escolar da Escola João Barbosa Neto, Luana Alcântara, “os encontros pedagógicos são ainda mais produtivos quando ocorrem em um ambiente que nos deixa à vontade, pois é o momento de debatermos nossos anseios, nossas vitórias, nossas dúvidas e nossos medos”, afirmou.

“Nesse momento pudemos mostrar o que deu certo e o que deu errado durante esse ano letivo incomum. Foi muito proveitoso assistir que mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, meus colegas conseguiram superar as adversidades desse período pandêmico e concretizar os trabalhos educativos”, continuou a coordenadora escolar.

Ainda para Luana Alcântara, o encontro por região que a equipe da Secretaria da Educação proporcionou um momento incrível, com muita riqueza e de muito aprendizado. “Espero que, se possível, tenhamos outros iguais a esse”, ressaltou.

Finalizados os encontros, o Departamento de Educação Básica obteve um retorno bastante positivo no que concerne à troca de experiências e orientações para o ano letivo de 2021.

Os presentes puderam fazer uma reflexão sobre os trabalhos que vem sendo desempenhados junto à comunidade escolar, como também foi reconhecido a atuação dos técnicos para uma maior aproximação com o “chão” da escola.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, é nesta lógica que a Gestão Municipal de Lagarto vem reafirmando a sua busca por meios para contribuir cada vez mais para a educação pública do nosso município.

O secretário da Educação informou que todos os cuidados foram seguidos de acordo com o protocolo de distanciamento e segurança indicado pela OMS.