Depois de empatar sem gols contra o Sampaio Corrêa na estreia, o Goiás espera vencer a primeira no Brasileirão para ganhar mais confiança. Entre as várias caras novas do elenco, é possível que o experiente lateral-direito Apodi, de 34 anos, atue pela primeira vez pelo clube após ter sido regularizado no meio da semana.

O Confiança estreou com o pé direito na competição nacional e venceu o Cruzeiro por 3 a 1. Agora, é o primeiro desafio fora de casa e o Dragão quer manter o bom desempenho para conquistar mais um resultado positivo.