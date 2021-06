A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 50 anos, investigado por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição em Verdelândia, no Norte de Minas. Segundo a PC, ele trabalha como motorista da Prefeitura e na época das denúncias exercia o cargo no Conselho Tutelar. O município diz que apura o caso para adotar providências.

As investigações começaram a cerca de três meses depois que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia e comunicou o caso à Polícia Civil.

“Ele saía com algumas adolescentes para bares, onde faziam uso de bebidas alcoólicas e, em seguida, as levava para motéis na cidade de Jaíba e Janaúba. As adolescentes recebiam pequenas quantidades em dinheiro ou presentes para terem relação sexual com o autor e outros homens”, diz a nota enviada pela PC.

Em entrevista ao G1, nesta sexta-feira (4), a delegada responsável pelo caso, Gessiane Cangussu, esclareceu que o suspeito buscava as vítimas em casa e os presentes mais comuns eram perfumes, roupas e maquiagem. “São meninas muito carentes, inclusive as famílias são atendidas por serviços assistenciais, como Bolsa Família. As mães afirmam que sabiam que as filhas saíam com ele e com amigas, e retornavam tarde pra casa, mas não sabiam o que faziam. Se ficar apurado que tinham conhecimento do crime e não tomaram nenhuma providência, elas podem ser responsabilizadas”.