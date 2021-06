A Câmara Municipal de Aracaju (CMA) informou na última sexta-feira, 4, que a realização do Concurso Público para provimentos de cargos segue mantida, mas que as provas serão aplicadas apenas com todas as condições de segurança sanitárias que evitem a disseminação da covid-19.

De acordo com a CMA, o adiamento das provas presenciais dos concurso foi uma decisão tomada devido à propagação de novas cepas da covid-19, identificadas cientificamente com maior letalidade e velocidade de contágio. A câmara mencionou que a decisão também vai de acordo com as observações feitas pelos Comitês Científicos de Contenção da Pandemia.

Além disso, a CMA informou que a decisão da Fundação Getúlio Vargas, que suspendeu temporariamente a realização das provas presenciais, vai de acordo com as recomendações dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, dos Órgãos de Segurança Sanitária e, principalmente, pela empresa contratada para a realização deste certame.

Concurso

Ao todo, são 52 vagas, sendo 34 para os níveis médio e técnico e 18 para o nível superior. Os salários variam entre R$ 1.600 e R$ 2.300. Por conta da pandemia, a realização das provas já foi adiada por pelo menos duas vezes, sendo que desde março, a CMA está devolvendo o valor da taxa de inscrição àqueles que solicitaram reembolso.

