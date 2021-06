A partir da próxima segunda-feira, 07, a Prefeitura de Lagarto dará início à vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) nas pessoas com idades entre 57 e 59 anos sem comorbidades. A medida foi anunciada na noite da última sexta-feira, 04, pelas redes sociais e foi comemorada por muitos cidadãos.

As doses serão aplicadas nos seguintes pontos de vacinação: Centro de Vacinação, Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos (Conj. Albano Franco), e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Campo da Vila e dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo.

Para requerer a vacina, as pessoas com idades entre 57 e 59 anos deverão apresentar original ou cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município ainda informou que imunizará os trabalhadores das indústrias, bem como as pessoas em situação de rua, através de um esquema vacinal específico da Secretaria Municipal de Saúde; e que os profissionais do ensino superior serão vacinados entre os dias 07 e 08 de junho, das 09h às 12h, na Escola Municipal Frei Cristóvão de Santo Hilário. Estes, por sua vez, terão que apresentar cópia ou original do RG e CPF, além do comprovante de vínculo ativo com uma instituição/empresa de ensino superior.