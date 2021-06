Na última sexta-feira, 4, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram um veículo Celta de placa policial KKM 3C44 que estava com restrição de roubo e furto. Ele foi localizado estacionado no acostamento da Rodovia SE 170, entre os povoados Tanque e Santo Antônio, na zona rural de Lagarto.

Segundo a Polícia Militar, o veículo foi interceptado após os militares serem vistos por dois dos quatro integrantes do carro, que logo iniciaram a fuga. Diante disso, os dois conseguiram fugir, deixando duas mulheres que alegaram conhecer apenas o motorista e desconhecer que o veículo era roubado.

Já no interior do veículo havia um coldre de arma de fogo. Os policiais iniciaram buscar pelos foragidos, mas sem sucesso. As suspeitas foram levadas à Delegacia Regional de Lagarto para as medidas cabíveis.