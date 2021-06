A Universidade Federal de Sergipe (UFS) encerra nesta segunda-feira, 07 de junho, às 17h, o prazo para os alunos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2020 efetuarem suas respectivas inscrições no Vestibular 2021 do campus Lagarto.

Ao todo, o processo seletivo está disponibilizando 410 vagas em oito cursos de graduação em tempo integral, são eles: Enfermagem (50), Farmácia (50), Fisioterapia (50), Fonoaudiologia (50), Medicina (60), Nutrição (50), Odontologia (50) e Terapia Ocupacional (50).

Segundo o edital, as inscrições podem ser realizadas por meio do site da Coordenação de Concurso e Vestibular (CCV) da UFS. Contudo, ela somente terá validade se, além do número da inscrição no ENEM 2020, também constar o número da Cédula de Identidade e o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

“O candidato deverá, no período de 31 de maio a 8 de junho de 2021, verificar a confirmação da sua inscrição no endereço eletrônico www.ccv.ufs.br e resolver, nesse período, se for o caso, as situações pendentes, entrando em contato com a CCV (Comissão de Concursos e Vestibulares) através do e-mail ccvufs@gmail.com; não serão aceitas reclamações posteriores”, diz o edital.