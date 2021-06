No último sábado, 5, a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde esteve em Lagarto, para fazer cumprir as determinações do novo decreto governamental de enfrentamento a pandemia de coronavírus (Covid-19).

Na oportunidade, as lojas foram flagradas funcionando em pleno fim de semana. Com isso, os fiscais determinaram o fechamento das mesmas e ainda notificaram alguns estabelecimentos pelo descumprimento do decreto.

Procurado pelo Portal Lagartense, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL), Charles Brício, explicou que as lojas do centro do município funcionaram por um erro de interpretação do novo decreto.

“O novo decreto permite o funcionamento, aos fins de semana, de bares, restaurantes, shoppings, galerias e centros comerciais. Então entendemos que poderíamos funcionar neste fim de semana, porque na nossa cultura centro comercial é aquela concentração de lojas no centro de Lagarto”, explicou.

O presidente do CDL Lagarto ainda lembrou que, por motivos de saúde, não estava na cidade durante a ação da Vigilância Sanitária. “Precisei ir a Aracaju, para realizar alguns exames. Mas, assim que cheguei em Lagarto, fiz questão de enviar um áudio no grupo dos lojistas pedindo desculpas pelo mal entendido”, completou.

Mesmo assim, ainda no último sábado, 5, a reportagem do Portal Lagartense recebeu algumas queixas de comerciantes em relação às novas medidas restritivas. Uma vez que, enquanto os serviços não essenciais fecham, bares e restaurantes, feiras-livres funcionam normalmente. “Nós poderíamos funcionar aos sábado seguindo todas as medidas preventivas que já estamos adotando”, comentou um lojista.