Nesta terça-feira, 08, os bancários de Sergipe paralisarão suas atividades por 24h. Segundo o Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE), a medida tem o objetivo de incluir os trabalhadores e trabalhadoras dos bancos entre os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19.

A decisão foi tomada durante uma assembleia virtual realizada na última sexta-feira, 04, após a aprovação de 86% dos presentes. Diante disso, a presidente do SEEB/SE, Ivânia Prereira, pediu para que os cidadãos não compareçam às agências bancárias amanhã.

“Pedimos apoio e solicitamos a população que não compareçam as agências bancárias que estarão fechadas. Todos os bancários irão parar como forma de demonstrar a indignação da categoria com crescente grau de contaminação pela Covid-19, nas agências bancárias, pelo grande número de bancários que estão contaminados, internados, entubados. A nossa luta é pela inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras dos bancos entre os grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a covid-19″, disse a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira.