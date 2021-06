A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, investe ainda mais na saúde odontológica da população, expandindo serviços especializados e levando mais acessibilidade e saúde humanizada para todos.

A partir do dia 8 de Junho, a Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos de Lima e o Posto de Saúde Leandro Maciel (Posto do Leite), grandes referências no município, passarão a ofertar exames de raio x odontológico para pacientes. O serviço, ofertado no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e na Unidade Básica de Saúde do Campo da Vila, poderá ser feito também nas unidades citadas. Mais comodidade para os pacientes e mais humanização no atendimento.