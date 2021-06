Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Entre os concursos com maior número de posições a serem preenchidas, destaque para os processos seletivos da Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS), com 3.367 vagas de até R$ 1.421,26, e da Polícia Militar do Alagoas, com 1.060 vagas de até R$ 4.250,06.