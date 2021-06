A intenção é ouvir Ludhmila Hajjar no próximo dia 14. Ela é considerada fundamental para esclarecer os motivos pelos quais não aceitou suceder Eduardo Pazuello como ministra da Saúde.

Nessa mesma linha, a CPI quer ouvir o deputado Osmar Terra, apontado na investigação da CPI como uma espécie de ministro informal, como ficou evidenciado, segundo a cúpula da CPI, no vídeo que registrou reunião do suposto gabinete no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. segundo Terra, o “gabinete paralelo” é uma “ficção”.