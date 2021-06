A exigência é que a vacina seja aprovada pela União Europeia ou pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que a última dose tenha sido tomada com no mínimo 14 dias de antecedência.

A medida, no entanto, não contempla os viajantes do Brasil, que é considerado de “especial risco epidemiológico” (assim como a África do Sul).

Mas, em uma reunião ministerial no dia 1º, o governo espanhol decidiu prorrogar as restrições que já estavam em vigor para o Brasil.

Os voos procedentes do país podem transportar apenas cidadãos ou residentes legais da Espanha ou de Andorra e passageiros em trânsito que fiquem menos de 24 horas no aeroporto.

A África do Sul tem restrições semelhantes. Já os viajantes da Índia, outro país com alta incidência da doença, podem entrar desde que cumpram quarentena ao chegar no país.

O intuito do governo espanhol é viabilizar a retomada do turismo no verão, que vai de junho a setembro no hemisfério norte e responde pela maior parcela do faturamento anual do setor.

Com clima quente, praias exuberantes e uma cultura rica e diversificada, a Espanha é um dos destinos favoritos dos viajantes europeus e atrai principalmente ingleses, mas também alemães e franceses.

Em 2020, o número de estrangeiros que entraram no país despencou quase 80% e o turismo doméstico também sofreu com as restrições impostas à mobilidade. O setor, que em 2019 respondia por quase 13% do PIB, viu sua participação reduzida a pouco mais de 4% no ano passado.

O tombo deixou feridas, com muitos trabalhadores tendo seus contratos de trabalho suspensos ou encerrados e diversos estabelecimentos fechando as portas. Para este ano, o governo estima que as contratações no setor se recuperem parcialmente e alcancem 50% dos níveis de 2019.

‘Passaporte de vacinação’

Para isso, deverá contribuir a criação do chamado Certificado Verde Digital, documento proposto pela Comissão Europeia para restaurar a liberdade de movimentação no bloco. Com previsão de entrada em vigor em 1º de julho, o passe será emitido gratuitamente e permitirá a inclusão de três tipos de certificados: de vacinação, de resultado de um teste recente de antígenos ou PCR e de superação da Covid-19. Para os residentes de países considerados de risco da União Europeia ou do Espaço Schengen, qualquer desses requisitos é suficiente para a entrada na Espanha.

A volta de cruzeirosA entrada de cruzeiros internacionais, proibida desde março de 2020, também volta a ser permitida a partir de hoje. Antes da pandemia, o país era o segundo destino mais popular do mundo para essas embarcações.

Além disso, o governo também lançou mão de uma estratégia para tentar retomar o fluxo de visitantes britânicos. O Reino Unido, que graças a seu programa de vacinação tem conseguido reduzir de forma significativa a incidência de Covid-19, foi incluído em uma lista com outros nove países não integrantes da União Europeia considerados seguros. Isso significa que as viagens com origem nesses locais podem ocorrer sem restrições, nem mesmo a exigência de um certificado de vacinação.

Os britânicos, aliás, foram o alvo preferencial da fala do primeiro-ministro na feira de turismo em que anunciou as medidas para a retomada do setor neste verão. Após dizer, em espanhol, que o país terá prazer de acolher os turistas do Reino Unido, Sánchez repetiu a mesma frase em inglês. Segundo ele, o objetivo era que a mensagem chegasse de forma clara à imprensa internacional.

Espanha tenta atrair britânicos, os planos, porém, esbarram no fato de que o governo de Boris Johnson segue mantendo a Espanha na lista de risco moderado para viagens. Com isso, qualquer pessoa que decida passar as férias no país terá que cumprir uma quarentena obrigatória ao voltar ao Reino Unido.

Os espanhóis têm repetido ao governo britânico apelos para que reveja essa classificação de risco para o país como um todo ou ao menos para algumas regiões, como as Ilhas Canárias e Baleares. Sem isso, especialistas consideram que 2021 será mais um ano de perdas significativas no turismo.