A prefeitura de Estância está com inscrições abertas para os concursos juninos de Melhor Licor e de Comidas Típicas, do município. Os interessados podem se inscrever de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (SECULTUR), que fica na rua Divaldo Carvalho Costa, 325, Centro, das 8 às 13 horas.