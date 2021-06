Na noite do último sábado, 5, policiais militares da 2ª Companhia do 6° Batalhão da Polícia Militar (2ª Cia/6º BPM) em Boquim libertaram reféns e impediram o roubo de objetos avaliados em cerca de R$ 10 mil.



O caso ocorreu em meio a rondas de rotina no Conjunto José Barbosa, localizado no centro do município, onde um veículo que estava estacionado ao perceber a aproximação da viatura policial saiu em alta velocidade da frente de uma casa que se encontrava aberta.

Tendo chamado a atenção dos policiais, eles entraram na residência e tentaram contato com o proprietário. Sem que houvesse resposta, a equipe se deparou com uma cena suspeita em que vários itens estavam revirados dentro da casa.

Prosseguindo a investigação, foi arrombada uma das portas de um dos quartos da residência e foi encontrada a família de moradores do local que estavam sendo feitos de reféns. Os filhos do casal estavam sofrendo ameaças de morte enquanto os assaltantes tentavam roubar bens materiais.

Seguindo em busca pela residência, os militares perceberam um segundo quarto fechado e ao entrarem nele foi notado que no telhado dessa suíte havia uma passagem que dava acesso a um matagal ao fundo da residência.

Entre os itens abandonados no local estavam uma bolsa com R$ 6 mil em espécie, perfumes importados, cheques, celulares, tablets, calçados, roupas, e um televisor. Foi apurado que havia quatro assaltantes no total: um que realizou a fuga de carro e outros três que possivelmente fugiram pelo teto da suíte da residência.

O fato foi registrado e segue a cargo da Polícia Civil que já trabalha no caso e já tem uma linha de investigação. Uma vez que foram realizadas algumas diligências, mas os suspeitos não foram localizados.