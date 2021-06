Eles tiveram alta hospitalar no mesmo dia. Ela do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), no período da tarde. Ele do Hospital Cirurgia, em Aracaju, logo pela manhã. Informado que Elenildes também sairia do hospital naquele dia, Cícero resolveu surpreender duplamente a esposa.

Primeiro fazendo questão de estar na porta do HUL para recebê-la. Depois e em sinal do amor e carinho que têm um pelo outro nos 21 anos de casamento, trazendo consigo as alianças que tiveram que tirar ao serem internados para tratamento da infecção pela COVID-19.

“Era obrigatório que as alianças voltassem aos nossos dedos, para o lugar determinado por Deus”, pontua Cícero Esmeraldo, 50. “A gente nunca deixou de usar em todos esses anos; somente no momento da internação a gente tirou as alianças”, diz.

“Eu não sabia que meu marido também estava de alta; no momento da minha alta no Hospital Universitário de Lagarto até me falaram que haveria uma surpresa, mas jamais passava por minha cabeça que o meu marido estaria ali”, comenta por sua vez Elenildes de Santana, 52.

“Ao deixar o hospital, aí vejo o amor da minha vida vindo na minha direção”, destaca Elenildes. “Nem sei como explicar ou dizer sobre aquele momento; só tenho gratidão, amor; foi lindo demais!”, ressalta. “E agora estamos aqui nós dois em casa, um ao lado do outro”, diz.

Elenildes também fez questão de falar sobre o atendimento recebido no HUL. “A atenção e envolvimento dos profissionais, a atenção por parte de todo mundo faz a diferença, porque a gente se sente só, separado da família por conta dessa doença”, observa. “Só temos a agradecer por tudo o que esses profissionais fizeram pela gente”, diz.

Relato da família

“Nenhum sabia da alta do outro”, explica Eliana Santana, irmã e cunhada do casal. “A família foi pegar ele primeiro em Aracaju pela manhã e logo depois recebemos a notícia de que ela também estava de alta em Lagarto. Foi neste momento que meu cunhado tomou conhecimento e ao saber fez questão de pegar as alianças na casa onde eles moram em Lagarto para levar ao Hospital Universitário”, informa.

“O Cícero sofreu muito, precisou de ventilação; por pouco não precisou ser intubado”, relata Eliana. “E a minha irmã chegou com 51 de saturação, mas graças a um procedimento de cateter nasal que foi realizado pela equipe assistencial também não precisou ser intubada”, descreve, lembrando que Cicero foi internado primeiro, no dia 22 de maio, inicialmente no HUL. E que Elenildes foi internada no dia 29 de maio também no HUL, permanecendo na unidade até a alta hospitalar.

Profissionais se emocionam

“Foi uma cena linda de se ver, uma das mais emocionantes que já vi, o amor de um casal que venceu juntos a doença e se reencontra para continuar sua trajetória!”, enfatiza Karina Guimarães de Almeida Lima, enfermeira da Unidade de Doenças Respiratórias (UDR) do HUL.

“Cada paciente que consegue ‘vencer’ essa doença terrível é certeza de que estamos fazendo o nosso melhor, como é o caso da Elenildes, que deixou a todos emocionados com o reencontro com seu companheiro, que também estava internado por Covid em Aracaju”, destaca Karina Guimarães. “A equipe da UDR se sente imensamente satisfeita em poder levar de volta mais um paciente à sua família”, finaliza a profissional.