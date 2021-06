No começo desta semana, o Portal Lagartense recebeu a informação de que uma empresa multinacional brasileira pretende construir um aterro sanitário em Lagarto e que as tratativas burocráticas já foram iniciadas junto aos órgãos públicos.

Pelas informações, a empresa interessada no aterro é ligada ao Grupo Solví, que possui 40 anos de atuação no mercado de tratamento de resíduos sólidos. Elas ainda indicam que o local escolhido para a empreitada é um terreno situado nas margens da rodovia que liga o município a Simão Dias.

Procurado pelo Portal Lagartense, o secretário Municipal do Meio Ambiente de Lagarto, Aloísio Andrade (Prefeitinho), disse desconhecer qualquer informação sobre o mencionado empreendimento. Contudo, ele observou que o trabalho da Sema será de apenas orientar o funcionamento desta e de qualquer outra empresa do setor.

Prefeitinho também explicou que, para executar a política de resíduos sólidos, Lagarto integra o Consórcio Público da Região Sul de Sergipe (CONCENSUL), que é o órgão responsável por conduzir a política de tratamento do lixo, que pode ser via aterro sanitário, nos municípios das regiões sul e centro-sul do estado.