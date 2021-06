Entre os dias 09 e 10 de junho, os cidadãos com idades entre 55 e 56 anos poderão requerer a 1ª dose da vacina contra o novo coronavírus (covid-19) em Lagarto. A ampliação foi informada na noite de ontem, 08, pela prefeitura municipal.

Segundo a gestão, a vacina poderá ser tomada nos seguintes pontos de vacinação: Centro de Vacinação, Clínica de Saúde da Família Dr. Davi Marcos (Conj. Albano Franco), e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Campo da Vila e dos povoados Colônia 13, Brasília e Jenipapo.

Para requerer a dose, o cidadão deverá apresentar original ou cópia do RG, CPF, Comprovante de Residência e Cartão do Sistema Único de Saúde. Lembrando que o drive-thru da Praça José Domingos Vieira, ao lado da Escola Municipal Frei Cristóvão, funcionará das 09 às 14h do próximo dia 09 de junho.

Cabe destacar que a vacinação foi marcada para os dias 09 e 10 de junho, porque nesta terça-feira, 08, a Secretaria Municipal de Saúde finalizará a imunização dos maiores de 57 anos, trabalhadores industriais com mais de 45 anos, pessoas em situação de rua e profissionais do ensino superior.