Com o objetivo de aquecer as vendas para o Dia dos Namorados, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Lagarto (CDL) informou que o comércio de Lagarto funcionará em dias e horários ampliados. Segundo o órgão, a medida tem o objetivo de evitar aglomerações, oferecer maior segurança e melhor atendimento aos clientes.

Em nota, a CDL ainda pediu que a população faça suas compras no comércio lagartense. “Aproveite e comemore este momento com um lindo presente do nosso comércio local, pense no estilo do seu par e surpreenda-o! Pois, para celebrar o amor, pequenos gestos fazem a diferença!”, finalizou.