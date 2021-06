Por conta da pandemia do novo coronavírus, os tradicionais festejos juninos de rua não poderão ser realizados novamente. Pensando nisso, a TV Serigy preparou uma programação especial para alegrar o seu São João e São Pedro.

Nessas datas, o Programa Sala de Reboco proporcionará uma hora de forró ao vivo. Dia 23, será transmitido o show da cantora Elisley Nascimento. Já no dia 29, será a vez do trio pé de serra Xamego do Forró.