”Cidadania, Educação e Pandemia” é o tema da Semana Pedagógica Remota

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação (Semed), realiza entre os dias 8 e 16 de junho a Semana Pedagógica Remota do Ensino Fundamental.

Com o propósito de contribuir com o corpo docente da Rede Pública Municipal de Ensino, os técnicos da Semed organizaram o evento com o tema “Cidadania, Educação e Pandemia” baseado na matriz curricular.

De maneira remota, respeitando o momento em que vivenciamos, o evento será transmitido por meio do canal da Secretaria da Educação no YouTube e contará com palestrantes capacitados em diversa formações, com abordagens voltadas para o papel educacional e os desafios que temos enfrentado.

Temas atuais como educação ambiental, saúde mental, direitos humanos, diversidade, entre outros, estarão na programação dos dias 8 e 9.

Além disso, os professores do Ensino Fundamental terão o momento de trazer as reflexões para a prática, já construindo o planejamento para o início do ano letivo de 2021.

“Além da elaboração das Atividades Curriculares Não Presenciais (ACNPs) que as Unidades de Ensino irão reproduzir e entregar aos nossos alunos e famílias. Esse momento compreenderá entre os dias 10 e 16 de junho, para então iniciar, no dia 17, mais um ano letivo”, destacou o secretário de Educação, professor Magson Almeida.

Para a prefeita Hilda Ribeiro, a Semana Pedagógica é mais uma forma de reforçar os direitos de nossos alunos.

“A Gestão Municipal segue capacitando os nossos docentes e as equipes diretivas para enfrentarem os desafios educacionais com um trabalho didático-pedagógico de qualidade”, enfatizou.

Confira a programação dos dias 08 e 09 de Junho

• 8 DE JUNHO

MANHÃ

8h – 8h15 | Acolhida dos participantes

8h45-10h15 | Palestra 1

Temática: Saúde emocional do docente: da sala de aula à sala remota.

Palestrantes:

– Fabiana Tavares Lisboa : Psicóloga

– Cristiane de Souza Gonçalves Pandolpho : Psicóloga

10h30 – 12h | Palestra 2

Temática: Centenário de Paulo Freire e sua Pedagogia Social: cidadania e a diversidade étnico-cultural.

Palestrante:

– Gina Vieira Ponte : Mestra em Linguística, e professora (SEDF).

TARDE

13h30 – 15h | Palestra 3

Temática: Direitos humanos e prevenção de todas as formas de violência.

Palestrante:

– Liliana Aragão : Doutoranda em Sociologia (UFS).

15h15 – 16h45 | Palestra 4

Temática: Educação e Pandemia: novos marcos legais.

Palestrante:

– Allan Veiga : Doutor em Sociologia.

•9 DE JUNHO

MANHÃ

8h30 – 10h| Palestra 1

Temática: Educação Ambiental e a prática cidadã.

Palestrante:

– Luiz Ricardo de Oliveira Santos : Doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente.

10h15 – 11h45| Palestra 2

Temática: Ações e medidas para promoção da biossegurança contra a pandemia da COVID-19 na prática pedagógica e na gestão escolar.

Palestrante:

– Eliane Passos Santana : Diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE) SEDUC/SE.

TARDE

13h30 – 15h | Palestra 3

Temática: A Arte no desenvolvimento pedagógico-cidadão

Palestrante:

– Elna Cândida Reis Pereira Andrade:

Professora de Arte e Redatora do Currículo de Sergipe.