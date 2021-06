Uma equipe da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) apreendeu uma arma de fogo no povoado Jenipapo, situado na zona rural do município de Lagarto. O caso ocorreu na última segunda-feira, 07.

Segundo as autoridades, os policiais realizavam um patrulhamento na região do Araçá, quando perceberam três pessoas em atitude suspeita no quintal de um sítio aparentemente abandonado, sendo que um deles portava uma arma de fogo.

“Ao perceber a presença policial, os suspeitos efetuaram alguns disparos contra a equipe e fugiram pelo matagal. Na tentativa de localizar os suspeitos, uma espingarda foi apreendida”, relatou a Polícia Militar.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.