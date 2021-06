Na tarde da última terça-feira, 08, o Lagarto Futsal enfrentou a Seleção de Itaporanga, no Ginásio de Esportes O Ribeirão. A partida de ida, que encerrou em 2 a 2, foi válida pelas Oitavas de Finais da Copa do Brasil.

O primeiro gol foi marcado pelo Luquinhas, do Itaporanga, antes dos primeiros 10 minutos de jogo. O Lagarto deixou tudo igual com o goleiro Erik, que chamou a responsabilidade e abriu o placar para o Verdão com uma jogada individual.

A partida continuou pegada, mas o Luquinhas novamente, antes do final do primeiro tempo, ampliou o placar para o Itaporanga. Já no segundo tempo, o Verdão deixou tudo igual com um chute firme do Andrezinho. Fim de jogo: Lagarto 2 x 2 Itaporanga.

Para o goleiro Erik, o Lagarto conseguiu crescer na partida após a marcação do seu primeiro gol. “Sabiamos que iríamos enfrentar uma grande equipe, que vinha treinando muito bem, mas tínhamos que se impor dentro de casa, porque nosso time é bom, tem qualidade, e agora vamos em busca do resultado em Itaporanga”, comentou.

Com o resultado, os times sergipanos decidiram a classificação para as quartas finais da Copa do Brasil de Futsal no próximo dia 15 de junho, em Itaporanga D’Ajuda. A partida está marcada para iniciar às 20h. Para o confronto, os azulinos já se mostram confiantes na classificação, já que saíram de Lagarto com um empate.

A partida foi transmitida pelo canal do Lagarto Futsal no Youtube. Já a narração, entrevistas, análises e comentários ficaram por conta da equipe da TV União SE. Confira abaixo.

Com o resultado, os times sergipanos decidiram a classificação para as quartas finais da Copa do Brasil de Futsal no próximo dia 15 de junho, em Itaporanga D’Ajuda. A partida está marcada para iniciar às 20h. Para o confronto, os azulinos já se mostram confiantes na classificação, já que saíram de Lagarto com um empate.