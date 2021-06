A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Obras, intensifica a construção de passagens molhadas no município.Nesta terça-feira, 8, o povoado Quirino foi beneficiado com o início das obras de uma passagem molhada que trará mais mobilidade para toda aquela região.

A intervenção neste acesso era uma reivindicação antiga dos moradores da comunidade que, em breve e mesmo no período chuvoso, terão mais facilidade no tráfego de veículos, pedestres, animais, cargas e etc.

Nesta fase inicial da construção, a Secretaria de obras está iniciando os serviços que antecedem a instalação de manilhas maiores que irão resolver de vez esta demanda antiga dos moradores.

A prefeita Hilda Ribeiro, falou sobre a importância de atender reivindicações da população, além de destacar o trabalho contínuo que a Administração Municipal vem fazendo na Zona Rural do município.

“A construção desta passagem molhada tem como objetivo atender demandas da comunidade do Quirino e facilitar o tráfego em áreas que, por conta da chuva, ficam difíceis de transitar.” explicou Hilda.