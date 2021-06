Na tarde desta terça-feira (8), Queiroga confirmou durante o seu depoimento à CPI da Covid que o lote com as de doses da Janssen tem validade até 27 de junho.

“Isso foi pactuado com o PNI. Entendemos que temos que fazer uma estratégia para aplicar essas 3 milhões de doses em um prazo muito rápido e não correr o risco de vencer vacinas”, disse Queiroga à CPI.

O secretário executivo do Conasems, Mauro Junqueira aponta que o país está vacinando cerca de 700 mil pessoas por dia, mas que o número é baixo não por causa da logística, mas sim da falta de vacinas no Brasil.

O Brasil firmou um acordo com a Janssen de receber um total de 38 milhões de doses com entregas no 3º e no 4º trimestre. A vacina requer a aplicação só de uma dose, ao contrário da maioria das vacinas aplicadas atualmente contra a Covid, que exigem duas doses.

Somente para as capitais

Diante do desafio de receber e aplicar todas as 3 milhões de vacinas em apenas 10 a 14 dias, os Conselhos orientaram o Ministério da Saúde a distribuir as vacinas da Janssen somente para as capitais.

“Ainda está sendo discutido, mas a ideia é que a gente concentre nas capitais os 3 milhões de doses e faça uma compensação para o interior com as demais vacinas. Chegando mais vacinas, a gente faz a compensação”, explica Junqueira.