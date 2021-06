– A grama sintética é muito diferente da grama normal, nosso time demorou um pouquinho a entrar no jogo, mas depois entrou. Poderíamos ter saído com uma vitória, mas fomos prejudicados com um gol mal anulado. Mas agora é dar sequência no trabalho, que temos muitas coisas ainda pela frente – disse.

Outro que também estreou pelo Sergipe na Série D, foi o volante Diego Aragão. Assim como seu companheiro de elenco, o jogador falou sobre o gramado e disse que a equipe poderia ter saído com a vitória.

– Feliz pela estreia, era um jogo importante. Estrear fora de casa contra a equipe do Bahia de Feira em um campo totalmente diferente do que nós estamos acostumados a jogar. Eu conheço lá, sou da Bahia, sabia que iríamos ter dificuldades, mas a gente se impôs, conseguiu colocar um ritmo forte. Tivemos diversas chances de sair com a vitória, inclusive tivemos um gol mal anulado. Mas faz parte do processo , futebol é isso. Na Série D são jogos difíceis, então, nós temos encarado isso da melhor maneira possível – afirmou.