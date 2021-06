Na última quarta-feira, 9, agentes da Delegacia Regional de Lagarto prenderam dois homens, ambos de 22 anos, suspeitos de dois roubos. Um deles ocorrido no último dia 18 de fevereiro e outro em 24 de fevereiro deste ano, em Lagarto. A operação policial contou o apoio da 1ª e 2ª Divisões da unidade policial.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, as investigações da Polícia Civil possibilitaram a identificação dos autores do roubo. “Durante as diligências de apuração do crime, nós conseguimos recuperar um celular roubado em um dos fatos com um dos suspeitos. Além disso, com ele foi apreendido um celular furtado em Nossa Senhora da Glória no ano de 2019. A partir daí, colhemos outras evidências da participação dos suspeitos, oportunidade que representamos pela prisão preventiva de ambos, além de busca e apreensão em suas residências, o que foi deferido pelo Poder Judiciário”, detalhou.

Além do crime de roubo, um dos suspeitos também responderá por tráfico de drogas. “Durante a operação, na casa de um suspeito, foi encontrado entorpecente pronto pra venda, além de balança de precisão, papel alumínio e substância que comumente é misturada à droga para aumentar sua quantidade, razão pela qual o suspeito também foi autuado em flagrante por Tráfico de Drogas”, explicaram os delegados Mateus Cardillo e Allison Lial.

Confira imagens da operação policial: